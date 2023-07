Rubò sull’auto di un poliziotto: un anno e mezzo

Un anno e mezzo, pena sospesa, per rapina, con le attenuanti generiche e di aver causato un danno patrimoniale tenue. È la condanna decisa dal giudice Francesca Piergallini per un 45enne sorpreso a rubare nell’auto di un poliziotto. Il fatto risale al 15 maggio quando l’agente, libero dal servizio e uscito per una passeggiata col cane, aveva notato un uomo che frugava sulla sua auto in sosta. Lui si era qualificato, ma il 45enne si era allontanato lasciando cadere a terra un borsello con arnesi da scasso. L’agente lo aveva poi bloccato. Per l’uomo, difeso dal legale Tommaso Creola, il pm aveva chiesto 1 anno e 10 mesi.

