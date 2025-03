Rugby Stavolta l’ultimo minuto è fatale

HBS COLORNO 30 VALORUGBY 29

HBS COLORNO: Fernandez; Abanga, Ceballos, Pavese, Batista (58’ Corona); Hugo (65’ Palazzani), Artusio; Waqanibau, Koffi (70’ Koffi), Popescu (65’ Roldan); Butturini, Ruffolo (cap.); Lastra Masotti (45’ Galliano), Ferrara (65’ Ferrara), Ascari (59’ Filice). All.: G.Garcia.

VALORUGBY EMILIA: Bruno; Resino (4’ Bozzoni), Leituala, F.Schiabel (47’ Bertaccini), Lazzarin; Pescetto (10’ Cuoghi), Renton; Amenta, Ruaro, Paolucci; Pisicchio, Schinchirimini; Favre (cap.) (58’ Rossi), Cruz (59’ Silva), Diaz (79’ Mazzanti). N.e.: Mirenzi, Esposito. All.: M.Violi.

Marcatori: 8’ cp Pescetto, 10’ meta Waqanibau tr Ceballos 14’ meta Cruz tr Cuoghi, 19’ meta Fernandez, 22’ meta Lazzarin tr Cuoghi, 24’ cp Ceballos, 32’ cp Ceballos; 47’ meta Cruz, 59’ meta Ferrara tr Ceballos, 67’ meta Cuoghi tr Renton, 79’ meta Abanga.

Arbitra: L.Jenner (Nuova Zelanda).

Note: 59’ rosso ad Amenta (Val), 66’ giallo a Ruffolo (Col). Calci piazzati: Colorno 4/7, Valorugby 4/5.

Dopo aver sconfitto il Petrarca all’ultimo minuto l’Hbs Colorno impone lo stesso crudele fato al Valorugby, superando i granata con una meta dell’ala Abanga all’azione conclusiva. In contemporanea le Fiamme Oro vincono con sicurezza sul campo dei Rangers e così, a quattro giornate dalla fine, la lotta per i playoff diventa un “triello”, come nel famoso film di Sergio Leone, tra padovani (47 punti), reggiani (44) e romani (43), con due posti in palio per le semifinali.

A Colorno i granata hanno avuto vita dura non solo per la qualità del team parmigiano ma anche a causa degli infortuni (fuori Sbrocco già nel riscaldamento, Resino dopo poche azioni e Pescetto, travolto da un toro a nome Waqanibau, appena al decimo) e del cartellino rosso buscato troppo sventatamente da Amenta, il secondo di stagione per lui, a metà ripresa. Il punteggio ha avuto andamento sussultorio, le squadre si sono alternate al comando per dieci volte. Le due magistrali mete in drive di Cruz, la bella meta kick&chase di Lazzarin e i punti dell’ottimo Cuoghi -una meta e tre trasformazioni- non state sufficienti ai Diavoli, che però tornano da Colorno con due comunque preziosi punti di bonus.

Ora break per il campionato, arriva la semifinale di Coppa Italia a Rovigo.

Serie A Elite, XIV giornata: Petrarca-Mogliano 31-32, Rovigo-Lyons 37-7, Lazio-Viadana 29-36; Colorno-Valorugby 30-29, Rangers-Fiamme Oro 25-45.

Classifica: Viadana 60 punti, Rovigo 56, Petrarca 47, Valorugby 44; Fiamme Oro 43, Colorno 30, Mogliano 29, Rangers 19, Lyons 19; Lazio 7.

Marco Ballabeni