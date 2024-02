Rugby, tutti in campo: per i Diavoli granata decisiva la sfida contro il Mogliano

Liberatosi dalla brina delle settimane scorse, il Mirabello sta finalmente per accogliere di nuovo i tacchetti dei giocatori del Valorugby. Tra pause e trasferte i Diavoli granata non giocano nel proprio stadio da più di un mese ed è proprio questo calendario a singhiozzo uno dei motivi di scontro tra i club e la federazione. Dopodomani la squadra di Violi ospita alle 14.30 il Mogliano (biglietti su ciaotickets) in una partita potenzialmente decisiva per la conquista dei play-off; i trevigiani sono settimi in classifica, staccati di dieci punti dai Diavoli, e sconfiggerli significherebbe per Renton e compagni assicurarsi in modo pressoché definitivo un posto tra le prime sei, cioè tra le elette che in maggio affronteranno i play-off.

Il weekend vede il ritorno in campo anche delle altre formazioni reggiane. In serie C difficile trasferta per il Guastalla, domenica alle 14.30 a Ferrara nel girone “Promozione”; impegno solo un poco più semplice nel girone “Regionale” per il Valorugby cadetto, atteso domenica alle 14.30 a Rimini. Il team granata avrebbe dovuto giocare anche sabato scorso ma il match di Bologna con il Giallo Dozza è stato rinviato per la seconda volta. Il “Giallo” è una squadra formata da reclusi del penitenziario felsineo, alcuni atleti hanno terminato di recente la pena e così il team si ritrova, fortunatamente, a corto di giocatori.

Da una bella vittoria arriva il Valorugby U18, che nella categoria interregionale si sta comportando egregiamente; la squadra capitanata da Mussini ha sconfitto domenica scorsa Firenze 43-12 ("Un inizio troppo rilassato, poi i ragazzi hanno messo in campo il proprio potenziale", ha detto coach Bertoncini) e dopodomani gioca sul campo del Bologna Rugby Club, alle 12.30.

Domenica di riposo invece per il Valorugby U16, quarto nel girone tosco-emiliano.

Serie A Elite. Domenica, ore 14.30: Valorugby-Mogliano (diretta Dazn).

Classifica: Viadana 37 punti, Rovigo 36, Colorno 30, Petrarca 29, Fiamme Oro 27, Valorugby 27; Mogliano 17; Lyons 15, Rangers 2.

Serie C. Domenica, 14.30: Ferrara-Guastalla, Rimini-Valorugby.

Gir. Promozione: Lyons 54 punti, Parma 45, Imola 42, Ferrara 36, Forlì 16, Carpi 15, Faenza 14, Bologna 13, Guastalla 2.

Gir. Regionale: Noceto 29 punti, Romagna 20, Modena 19, Rimini 9, Valorugby 2, Dozza 0.

Under 18. Domenica, 12.30: Bologna-Valorugby.

Classifica: Pesaro 24 punti, Valorugby 21, Lyons 20, Bologna 17, Lions Livorno 6, Centauri Umbria 2, UR Firenze 0, Jesi 0.