Ruggi, accertamenti sul suo telefonino

Accertamenti tecnici irripetibili sul telefonino di Daniela Ruggi: quello che la giovane in realtà non utilizzava da tempo e privo di scheda ma che potrebbe ‘svelare’ eventuali elementi o contatti sospetti. È quanto disposto dalla procura di Modena, nella persona del pm Laura Galli, titolare del fascicolo in questi giorni. Il conferimento incarico ai periti indicati dalla procura avverrà domani mattina, giovedì.

I consulenti incaricati dovranno appunto eseguire copia forense del dispositivo, con l’estrazione dei dati presenti ed eventualmente cancellati e recuperabili. Gli stessi, se recuperati saranno poi analizzati dalla polizia giudiziaria. Parliamo appunto del samsung che la 31enne scomparsa da Vitriola di Montefiorino a settembre scorso utilizzava da tempo ma che, nell’ultimo periodo, aveva sostituito con quello che le aveva donato l’amico ‘sceriffo’.

Parliamo di Domenico Lanza, il 67enne ’sceriffo’ di Polinago (che ha abitato a lungo a Cavriago) unico indagato al momento per il sequestro della giovane ma che, recentemente, è tornato ad essere un uomo ‘libero’ dopo la condanna per la detenzione abusiva di armi: reato per il quale era finito in carcere.

