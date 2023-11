’Rumori fuori scena’ all’Asioli

Stasera e domani alle 20,30 all’Asioli gli attori del Gruppo Teatrale Mandriolo presentano "Rumori fuori scena" di Michael Frayn, con la regia di Donatella Zini. Una compagnia sgangherata sta ultimando la preparazione della messa in scena di uno spettacolo. La trama segue gli attori e il regista durante le prove del primo atto, la sera prima del debutto, poi un paio di mesi dopo l’inizio della tournée e, infine, in in una delle ultime repliche. Si osservano i personaggi nel loro scalcinato umanissimo percorso, da una prospettiva diversa: da dietro le quinte.