Runner travolto e ucciso Automobilista arrestato Domani la convalida

E’ fissata per domani, in tribunale a Reggio, l’udienza di convalida dell’arresto dell’automobilista 45enne, residente in provincia di Pavia, che è stato fermato per le presunte gravi responsabilità legate all’incidente stradale accaduto l’altra mattina a Zurco di Cadelbosco Sopra, costato la vita a un runner di 56 anni, Paolo Guidetti, abitante in via Piccard a Reggio, che stava correndo a piedi all’incrocio tra l’ex Statale 63 e via Viazza.

A carico dell’automobilista i carabinieri avrebbero raccolto elementi sufficienti per provvedere all’arresto per omicidio stradale.

Così, dopo le medicazioni in ospedale e le dimissioni dal pronto soccorso del Santa Maria Nuova, il 45enne è stato portato in caserma a Guastalla e poi in carcere. Velocità eccessiva e, probabilmente, anche una condizioni psicofisica non regolamentare per guidare, potrebbero essere alla base del provvedimento.

Domani, davanti al giudice, l’indagato potrà fornire la sua versione dei fatti.

Anche se a suo carico restano le dichiarazioni che i carabinieri hanno raccolto dai testimoni, evidenziando condizioni sospette per il conducente della Mercedes.

Intanto, è forte il dramma vissuto dai familiari della vittima: la moglie Cinzia, la sorella Anna, i due figli, ma soprattutto la madre Lidia, 93 anni, alla quale si è dovuto spiegare quanto accaduto, abituata com’era a ricevere una telefonata dal figlio, tutte le sere.

E’ stata informata con tutte le cautele del caso, alla presenza di un medico.

