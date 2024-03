Runner ucciso, pena lieve. I figli: "Siamo sgomenti, la giustizia ha fallito"

"Sgomenti" e increduli davanti a una sentenza di primo grado che secondo loro dimostra come "la giustizia ha fallito". È asciutto ma sferzante il commento a caldo di Matteo e Camilla Guidetti, figli di Paolo Guidetti, il runner di 56 anni che il 29 aprile dell’anno scorso venne travolto e ucciso da un’auto a Zurco mentre correva sul ciglio della strada. L’autista, dopo aver colpito Guidetti che è sbalzato a 20 metri di distanza per l’urto, si era rifiutato di sottoporsi all’alcoltest. Ma poi al Santa Maria era stato sottoposto agli esami, dove era emerso uno stato di ’coma etilico’: (2,48 a fronte del massimo di 0,5 grammi di alcol per litro), valore constatato a cinque ore dall’incidente, oltre alla positività alla cocaina. Ma per un cavillo procedurale, quei test non sono stati presi in considerazione dal giudice Andrea Rat che così ha inflitto la pena più lieve: 2 anni e 2 mesi in rito abbreviato (che prevede lo sconto di un terzo) invece dei 4 anni e 4 mesi chiesti dal pubblico ministero.

E ora rimane soltanto lo sconcerto dei famigliari. "Siamo rimasti sgomenti nell’apprendere la notizia della sentenza, a nostro parere non adeguata – scrivono i due figli tramite l’avvocato Elena Tedeschi –. Nonostante l’annullamento dei test, per qualche cavillo legale che non siamo in grado di comprendere, si tratta comunque di una persona che, da quanto appreso, sotto l’effetto di alcol e droga, ha investito e ucciso nostro padre. Ci chiediamo quindi che esempio possa essere trasmesso e pensiamo che la giustizia abbia fallito".

Al lutto, per un fatto incomprensibile, si aggiunge secondo i figli una sentenza senza giustificazione logica. Ma la legge segue binari tecnici che a volte non scorrono sul filo della giustizia. Gli avvocati difensori Giulio Garuti e Amerigo Ghirardi (affiancati nel processo dall’avvocato Gabriele Riatti) avevano imperniato la loro arringa su due questioni. Innanzitutto la richiesta di concedere l’attenuante speciale del concorso colposo da parte della vittima: a detta dei legali, il runner, nonostante dall’altra parte ci fosse una pista ciclopedonale, stava correndo sulla strada nella stessa direzione di marcia della Mercedes. Poi si erano soffermati sulla procedura seguita per verificare l’assunzione di sostanze, sostenendo che l’esito fosse inutilizzabile. A detta della difesa, a fronte del rifiuto dell’automobilista, il pm avrebbe dovuto seguire la procedura prevista per l’accertamento coattivo, cioè ordinare il controllo in via urgente e poi farlo ratificare dal gip: invece procedette la polizia giudiziaria in modo autonomo.

Il giudice ha deciso 2 anni e 2 mesi, incluso lo sconto di un terzo, riconoscendo il concorso colposo della vittima (qualora l’evento non sia solo conseguenza dell’azione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà), facendo decadere l’aggravante dell’uso di alcol e coca dato che l’esito delle analisi è stato sancito inutilizzabile e dando le generiche.

Alessandra Codeluppi