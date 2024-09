Ruote tassellate e gas. Castellarano va fortissimo

Ottimi risultati per il Moto Club Castellarano nella prima parte dell’anno sportivo.

Su tutti, in ambito motocross, Lorenzo Salsi: il campione regionale 2023 è attualmente secondo dopo 4 prove disputate nel campionato italiano classe MX2 rider e punta nelle gare che mancano a confermarsi sul podio; a livello emiliano-romagnolo, invece, Matteo Copelli è al comando della classe 125cc senior, mentre tra gli Under 17 della Junior staziona ai piedi del podio Giovanni Ciampi, che attualmente è quarto.

Scendendo nel Minicross, nella 85cc Junior è quinto Alessandro Meglioli, mentre tra i senior si è insediato al posto d’onore Davide Pozzi.

Tornado al motocross, nella MX2 Fast al sesto posto c’è Mirco Munari, nella MX1 Expert è quarrto Davide Bertugli, mentre tra i piloti Rider nella MX2 è leader Lorenzo Salsi. Decimo, infine, nella MX1 Alessandro Naldi.

Gli Over. Sono i piloti della Over, nella kermesse regionale, che tengono alto il nome di Castellarano e dei suoi oltre 250 soci: il presidente Mirco Tincani, infatti, viaggia spedito al comando della MX1 Veteran, seguito da Mirco Bazzani e Flavio Corsini.

Il suo vice, Claudio Simonini, non è da meno, guidando la graduatoria dei Superveteran, precedendo Antonio Ciampi, mentre al quarto e ottavo posto stazionano, rispettivamente, Franco Orsi ed Enrico Bandieri. Nella medesima classe, ma tra i Master, è attualmente terzo Giuliano Giovanelli; nella categoria Challenge, invece, Nicolò Orsi e Marco Francia sono quinto e sesto nella MX2.

Non mancano i risultati nel motocross d’epoca, con Fabio Marino leader della Evo 1 e Gianluca Credi nella G-Over, oltre a Rossano Curti terzo nella D2 e Gabriele Neviani secondo tra gli Evo 2.

Nota di colore, infine, per Chiara Neviani, quarta nella femminile, e Matilde Ori protagonista nel Mini cross.

Adriano Amadei, infine, ha trionfato a livello regionale nel Trofeo Uisp, aggiudicandosi la classe 2 tempi 250 cc tra gli Amatori.

Andreotti - A tutti questi si aggiungano anche quelli di altre specialità come la Supermoto dove il 14enne Andreotti è in testa agli Internazionali d’Italia classe SM Young 125 alla vigilia del week end conclusivo, dopo aver portato a casa un titolo interregionale nel Trofeo Nord Est. Inoltre dal Motorally europeo con il campione in carica Marco Rubbiani, è secondo della sua classe dopo le gare disputate in Grecia e Romania.

Dalle tre ruote artigliate del Sidecarcross, infine, il duo composto da Lorenzo Baldini e Stefano Tibaldi è terzo a livello tricolore, risultato che ha permesso la convocazione in nazionale per il prossimo Trofeo delle Nazioni in programma nella Repubblica Ceca a fine mese.