Ruozzi, consigliera Pd e docente per vent’anni:: "Un’identità calpestata, serve un passo indietro"

"Il Consiglio d’Istituto ripensi alla sua scelta". La consigliera comunale del Pd, Cinzia Ruozzi interviene sulla vicenda della cancellazione del nome di Secchi dall’intitolazione della scuola Zanelli, in cui è stato incorporato l’istituto geometri che ha scatenato anche insurrezioni politiche.

"Dietro al nome di una scuola – chiosa Ruozzi (foto) tra l’altro ex insegnante del Secchi – c’è la sua storia e quella dell’Istituto Angelo Secchi è lunga e gloriosa, non è un caso che in questi giorni di polemica per la cancellazione del suo nome siano insorti scienziati, ricercatori, e storici anche di fama nazionale. Cancellare il nome di una scuola vuol dire cancellarne la storia e l’orgoglio di quella storia. Non credo sia un buon modo di iniziare una convivenza tra due scuole che si sono unite e che attraverso questa fusione hanno tanto da dare alla città. Non credo nemmeno che le ragioni burocratiche possano essere ostacoli sufficienti a fermare la volontà di cominciare una storia nuova insieme nel rispetto delle singole identità. Non a Reggio Emilia dove siamo abbastanza capaci di superare questi impedimenti per creare una migliore offerta formativa. Ho insegnato Italiano e Storia per circa vent’anni al Secchi con grande soddisfazione. C’è sempre stata una grande collaborazione tra i docenti che ha consentito di sviluppare progetti interdisciplinari che univano la formazione umanistica alla formazione tecnica in un felice connubio. Spero davvero con tutto il cuore che il Consiglio d’Istituto ci ripensi".