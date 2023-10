Rupe di Canossa: rilancio turistico: "Così creiamo altri posti di lavoro"

Il rilancio della vocazione turistica delle splendide zone attorno alla Rupe di Canossa passa attraverso cinque varianti urbanistiche proposte da privati – tra cui la parrocchia di San Biagio, Antichi Poderi di Canossa srl e Canossa San Biagio srl – che prevedono il recupero del patrimonio immobiliare attualmente in stato di abbandono: si intende di riconvertire gli edifici ristrutturati per attività che vanno dalla ricettività alla ristorazione, dalla vendita dei prodotti tipici alla fruizione del tempo libero. Il consiglio comunale giovedì sera ha approvato cinque "planivolumetrici in variante al Piano regolatore generale", al culmine di uno sforzo di progettazione che ha visto la collaborazione del Comune collinare con vari soggetti tra cui la Curia.

Torneranno a nuova vita un cascinale vicino al castello di Rossena e alla torre di Rossenella, il Borgo di Riverzana, e tre edifici ai piedi della rupe. I progetti hanno posto una particolare attenzione al risparmio energetico e all’uso dei materiali naturali, compatibili con il contesto. Per Riverzana si prevede la "riconferma della quota residenziale e la realizzazione di una piccola struttura ricettiva e di una Spa, con una significativa riduzione delle superfici da costruire e dell’impatto sul paesaggio". A Rossena un bel rustico sarà trasformato "in unità ricettiva". Attorno al castello di Matilde invece gli interventi riguardano il cosiddetto "ex colonico", non lontano dal parcheggio dei pullman, da trasformarsi in struttura ricettiva, ristorante, punto di accoglienza per i turisti e vendita dei prodotti tipici. Verranno poi sistemati l’ex "Casa del clero", un immobile di carattere religioso in disuso da diversi anni, collocato vicino alla Chiesa di San Biagio: ospiterà eventi e manifestazioni. Accanto ad esso, sarà riqualificata la ex "Casa del curato", destinata ad un’altra struttura ricettiva.

Il sindaco Luca Bolondi ha parlato di "una nuova impostazione, che vede nell’ ‘albergo diffuso’ e nel turismo sostenibile la chiave per lo sviluppo, capace di fungere da volano ed attrarre nuovi investimenti".

Tutto nasce dalla visione di un territorio ricchissimo che deve "puntare sulla vocazione turistica per creare occasioni di nuovi posti di lavoro, di implementare i servizi per evitare la fuga dei residenti e di sollecitare manifestazioni di interesse da parte di soggetti privati". L’amministrazione Bolondi ha iniziato gli studi nel 2017, concentrandosi sulla zona della Rupe, oggetto di importanti investimenti di consolidamento e di scavi archeologici. Le indagini avevano evidenziato una carenza di servizi per la ricezione e l’accoglienza turistica. Da qui erano stati tracciati una serie di obiettivi, messi nero su bianco dalla Delibera di Giunta 113 del 27122017. L’amministrazione comunale aveva quindi dato vita ad un Piano Strategico coinvolgendo il mondo dell’imprenditoria e la Curia. Un dialogo pubblico-privato che ha prodotto le 5 varianti approvate l’altra sera, che porteranno nelle casse del Comune anche oneri da investire in tutto il territorio, e opere complementari concentrate intorno al Castello di Canossa.