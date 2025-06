Rush finale per le Artistic International Series 2025 al PalaBigi

Rush finale per le Artistic International Series 2025, World Cup 2025, gare a livello mondiali di pattinaggio artistico a rotelle che si chiudono domani al PalaBigi. Ieri era la volta del singolo junior maschile e femminile e i due reggiani presenti a questa importantissima manifestazione, Martina Stefani (foto) da Vezzano e Noah Cavallini da Albinea, hanno fatto sicuramente molto bene. In particolare la Stefani è addirittura seconda nella classifica dopo l’esercizio corto con 68,49 punti: davanti è irraggiungibile la portoghese Madalena Costa a 94,05, mentre dietro bisogna porre molta attenzione all’altra azzurra, Irene D’Auria, a 60,43.

"Credo d’aver fatto un bell’esercizio – dice Martina – ora mi dovrò ripetere nel lungo che, essendo di quattro minuti, è molto impegnativo". Noah Cavallini, sempre su nove atleti, è sesto con 53,38 punti, non lontano dal quarto. Il primo è lo spagnolo Unai Cereijo Garcìa a 87,44, assolutamente imprendibile.

"Benino, dai, ma potevo fare un po’ meglio – dice Noah che porterà il numero sul tema Inverno di Vivaldi – qualche sbavatura c’è stata e nel lungo voglio dare tutto me stesso per recuperare qualche posizione". Le gare al PalaBigi iniziano alle 9 con le Coppie Danze Juniores, ma per vedere i reggiani bisognerà aspettare l’ora di pranzo, con Martina in pista dalle 13,05 e a seguire Noah. Comunque andranno i due di casa nostra sarà un successo, perché la scuola reggiana ha portato in Coppa del Mondo due giovani atleti di caratura mondiale e se li deve tenere ben stretti.

In serata, invece, dalle 20,55 sarà la volta dei Piccoli Gruppi, seguiti dai Grandi Gruppi in esibizioni molto spettacolari e colorate. Domani, invece, si gareggia solo nel pomeriggio a partire dalle 13, con cerimonia di chiusura alle 18,40.

