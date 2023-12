Rusp@, premio speciale alla carriera "Per me si avvera un sogno"

Riconoscimento per l’artista reggiano Gianni Ruspaggiari, detto Rusp@, che lo scorso fine settimana nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze, ha ricevuto il Premio speciale alla carriera artistica con diploma e targa, a cura del Centro culturale Firenze Europa "Mario Conti".

La consegna è avvenuta di fronte a un pubblico numeroso che ha seguito le fasi della premiazione degli artisti. "Per me si avvera un sogno", ha dichiarato l’artista di Castelnovo Sotto. Rusp@ partecipa al Premio Firenze dal 1997, presentando oltre 50 opere, premiate per 19 volte, anche con tre medaglie di bronzo, un Fiorino d’argento e diverse mostre. Durante la presentazione è stato sottolineato come "la cultura è libertà e la libertà è cultura".