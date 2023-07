Ruspaggiari, artista ribelle Muore un pittore immenso

di Mariagiuseppina Bo

Aveva lo studio in via del Guazzatoio ed è stato uno dei protagonisti più importanti dell’arte reggiana e non solo, e del suo rinnovamento negli anni del Boom economico. È l’artista, di valore certamente nazionale, Gianni Ruspaggiari, classe 1935, 88 anni, che è deceduto domenica. Fra amici artisti, galleristi e uomini d’arte e di cultura, lo ricordano in molti in città e in Italia.

L’architetto ed amico Enrico Manicardi, così lo ricorda: "All’inizio operava in gruppo con Angela Bergomi e Mario Pini, anni ‘56 e ‘58, che sono stati due coniugi fra i primi astrattisti dell’immediato Dopoguerra. Dopo la pittura verista e sociale di Nello Leonardi ed altri, questi artisti rappresentano la rottura con la tradizione, sono ‘ i migliori frutti’ dell’istituto Gaetano Chierici, poi passati al Venturi, allievi del gradissimo pittore Luigi Spazzapan. Ruspaggiari è stato il grande protagonista del rinnovamento artistico reggiano, con Nino Squarza il suo sodale in pittura, con lui ha fondato il gruppo RS (Ruspaggisri Squarza). La moglie, lo ha sostenuto ed incoraggiato tutta la vita, era un’imprenditrice di un’azienda di Carpi del fashion, si dice che riportasse i colori del marito nella produzione. I colori di Ruspaggiari erano l’azzurro, l’arancio, il rosso e il rosa, velati e riconducibili all’arte contemporanea, con riferimenti all’Informale, alla Pop-art e all’ America di quegli anni".

Luigi Marmiroli (Galleria Primo Stato) e Angela Lazzaretti (galleria Radium Artist) hanno organizzato un’ importante mostra a lui dedicata, nel 2008 2009. La galleria Primo Stato ha presentato opere su carta mentre la Radium Artis, grandi dipinti su tela. Titolo della mostra "Body and soul". Luigi Marmiroli racconta: "Faceva parte del cosiddetto gruppo dei 10, che hanno rinnovato la pittura e l’arte reggiana, fra cui: Nino Squarza, Bruno Olivi, Carlo Calzolari, Carlo Mastronardi, Graziano Pompili Vittorio Cavicchioni, Marco Gerra. Era un uomo tranquillo, mansueto, solitario. Definirei la sua, una pittura baconiana, ricordando anche Suterland, deformava i corpi poi li assemblava in forme curve, che lasciavano intuire anche amplessi amorosi". Angela Lazzaretti aggiunge: "Dal ’60 al ’63 affronta la deformazione delle figure, poi esplora la Pop Art. Gli anni ’80 si potrebbero definire di transizione con ritorno all’informale ammiccante alla narrazione figurale, senza nulla concedere a facili soluzioni di maniera o leziosi decorativismi, densa di significati, restando di piacevole e coinvolgente lettura".

Negli ultimi anni Ruspaggiari si esprime con un espressionismo informale e velature di colore. L’ultima sua mostra, una retrospettiva, è stata realizzata, 5 anni fa, nella casa di cura Villa Verde, curata dallo storico e critico d’arte Giuseppe Berti, che di lui ha scritto: "Gianni Ruspaggiari è un esploratore di colori e di segni. Placate la foga del gesto e la cupa violenza cromatica di precedenti esperienze, l’artista ora si esprime attraverso più morbidi registri compositivi .