Ruspe al via per la sede. Polizia Locale, ci siamo. I lavori dopo i tribunali

Dopo lo stop delle scorse settimane dovuto alla definizione di una modifica in corso d’opera del progetto, sono partiti ieri i lavori per la realizzazione della nuova sede della Polizia Locale in viale Iv Novembre, nel quartiere della stazione. In particolare nei prossimi giorni gli operai della ditta Eatec – vincitrice dell’appalto – e delle altre ditte incaricate procederanno alla pulizia, potatura e abbattimento delle piante situate nel giardino esterno dell’ex fabbrica Enocianina Fornaciari, e poi con la rimozione e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi presenti all’interno e con la bonifica dell’area.

Il passo successivo sarà la demolizione dei fabbricati esistenti, propedeutica alla costruzione del nuovo stabile. Il termine per gli interventi e la consegna della nuova sede è previsto entro l’autunno 2027. L’investimento è di circa 7,8 milioni con un cofinanziamento di 1,5 milioni della Regione e i restanti 6,3 di risorse comunali, di cui 800mila euro aggiunti con l’ultima variazione di bilancio di luglio 2025. "Quello che parte oggi è un cantiere estremamente importante per tutto il quartiere stazione", commenta il sindaco Marco Massari. "La sede della Polizia Locale rappresenterà infatti un presidio permanente in un quadrante delicato della città, utile in termini di sicurezza e convivenza pacifica. Non ci illudiamo che sarà risolutivo di problemi complessi, ma riteniamo sia un segnale concreto e significativo che si aggiunge a molti interventi, urbanistici, di cura degli spazi pubblici e sociosanitari che stiamo mettendo in atto in zona". Concorda il vicesindaco Lanfranco De Franco, che parla di "un intervento strategico per la sicurezza della stazione e del centro, nonostante le difficoltà dovute alle vertenze legali e agli aumenti di costi intervenuti tra la redazione del progetto e la fase esecutiva". Si tratta "di un progetto che dialoga con il quartiere e che darà alla Polizia Locale una nuova sede più funzionale e moderna. La speranza – conclude De Franco – è che questo progetto sia da stimolo a intervenire anche per altri proprietari di immobili del quartiere (Maramotti, ndr) che versano nelle medesime condizioni".

La vicenda della nuova sede è stata tormentata. L’approvazione della proposta risale al 2018, ma solo a ottobre del 2022 il Comune è riuscito a espropriare l’area, dopo aver vinto una dozzina di ricorsi al Tar presentati dalla vecchia proprietà. Nel luglio 2023 il bando di gara ha affidato i lavori alla Eatec srl. Contro l’affidamento, è stato però avanzato un ricorso da parte della ditta Falco Group srl, seconda classificata nella gara. Il contenzioso si è risolto nell’ottobre di due anni fa, con il Tar di Parma che ha respinto il ricorso di Falco.