Ruspe in azione alle vecchie palestre. Due milioni di euro per l’adeguamento sismico

Stanno entrando nel vivo i lavori di riqualificazione di palestre scolastiche a Novellara, che prevedono anche un’attività di demolizione strutturale, che è in corso in questi giorni. Si tratta di alcuni dei progetti finanziati da risorse del Pnrr. Al Comune di Novellara, infatti, già da qualche tempo sono stati assegnati quasi due milioni di euro per l’adeguamento sismico della palestra Malagoli (detta anche "gialla"), oltre che per la riqualificazione degli spogliatoi e l’efficientamento energetico della "palestra blu" del polo scolastico di via Novy Jicin. Si tratta di progetti che erano stati anche al centro del dibattito durante la campagna elettorale, nei mesi scorsi, in vista del rinnovo del consiglio comunale. La lista di opposizione, guidata da Alessandro Cagossi, aveva infatti proposto una soluzione alternativa: era stato suggerito di demolire tutta la palestra gialla, tenere in vita quella posteriore e costruire al suo posto il nuovo palasport, con la formula della partnership pubblico-privato, per un costo totale di tre milioni di euro, ottenendo così una struttura davvero nuova. La demolizione riguarda le vecchie tribune che poi saranno da rifare. Pure il tetto, che risulta essere interessato da un intervento di demolizione, dovrà essere poi rifatto. La struttura fu costruita negli anni Sessanta.