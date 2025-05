Russel, alunni alla Maldotti. Guide culturali d’eccezione

Per le celebrazioni dei quarant’anni di vita dell’istituto scolastico superiore Russell di Guastalla, nei giorni scorsi un gruppo di studenti ha portato scienza e conoscenze culturali della fisica negli spazi della storica Biblioteca Maldotti, in corso Garibaldi, con dimostrazioni pratiche scientifiche proposte al pubblico. L’iniziativa intitolata "Scienza diffusa" ha previsto vari esperimenti di meccanica e ottica, presentati dagli studenti coi loro docenti. Un punto sperimentale di meccanica è stato allestito anche all’esterno della biblioteca, sotto i portici. Ci sono state rappresentazioni recitati, con tanto di giovane Isaac Newton con in mano la mela legata alla scoperta della forza di gravità, considerato come uno dei più grandi scienziati dei nostri tempi, con le sue ricerche su gravità, moto dei corpi e spettro di luce che hanno dato impulso a molte scoperte successive nella fisica. Si è proseguito poi di via Argine Po a Guastalla, dove si è svolta "Notte stellata", una serata di osservazione guidata del cielo a cura degli esperti dell’Osservatorio astronomico Lazzaro Spallanzani di Scandiano, sempre con ingresso libero e gratuito per tutti.

Antonio Lecci