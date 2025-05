S. Maria Nuova. Festa per i 60 e bilanci

Il concerto degli allievi dell’Istituto Lepido (nella foto) e l’illuminazione della facciata principale hanno concluso la giornata celebrativa del 60esimo compleanno della sede del Santa Maria Nuova in Viale Risorgimento. Un giro di boa che ha offerto l’occasione di voltarsi a guardare l’evoluzione della struttura e la strada percorsa dal cinquantenario celebrato nel 2015. Da allora, in 10 anni, sono stati investiti oltre 38 milioni di euro in interventi di riconversione, ammodernamento e potenziamento in area ospedaliera.

Circa 7,2 milioni in interventi finanziati con il PNRR, come l’allestimento e attivazione della Centrale Operativa Territoriale di Reggio; l’allestimento della Casa della Comunità di Reggio di prossima attivazione al civico 57 di viale Risorgimento; l’allestimento dell’Ospedale di Comunità di prossima attivazione.

Inoltre, circa 9,3 milioni in interventi finanziati ‘Decreto Rilancio’ per la realizzazione del Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera al fine di fronteggiare emergenze pandemiche: la riorganizzazione dei reparti di Medicina d’Urgenza per la realizzazione di 10 posti letto di terapia semintensiva e di Pneumologia per la realizzazione di 11 posti letto di terapia semintensiva; la realizzazione di 12 posti letto di Terapia Intensiva; la riorganizzazione del PS generale e pediatrico di prossima conclusione.

In più, sono da registrare circa 11 milioni di euro spesi, tra le altre cose, per la manutenzione straordinaria per l’ampliamento del comparto operatorio di Ginecologia; per la manutenzione straordinaria per la riqualificazione dei locali al piano primo del padiglione H per la ricollocazione della Mammografia e della Fisica Medica, per l’intervento di ristrutturazione e riqualificazione del corpo ‘A’ piano terra, ala sud per la realizzazione dei nuovi servizi ‘Cup’ e cassa.