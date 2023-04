Sabar, fiocco azzurro Quarto figlio per il Dg

Fiocco azzurro alla Sabar, la società intercomunale della Bassa, con sede a Novellara. La notte di Pasqua, all’ospedale Ramazzini di Carpi, è nato Emanuele Boselli, figlio di Marco, direttore generale di Sabar, abitante a Correggio. Di fronte all’imminente nascita, ci si è subito diretti in ospedale. Grande gioia per Marco e la moglie Chiara Bussei. Il bimbo pesa 3,425 chili. Arriva dopo tre sorelle: Maddalena (10 anni), Miriam (5 anni) e Elisabetta (3 anni), ansiose di vederlo non appena potrà essere accompagnato a casa. La famiglia ha voluto ringraziare l’ostetrica, la correggese Silvia Miari, per l’assistenza fornita nel lieto evento.