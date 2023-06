Sabar, ipotesi 100% di Iniziative Ambientali

In una recente seduta della giunta dell’Unione Comuni della Bassa Reggiana è stata avanzata la proposta di una acquisizione integrale da parte di Sabar Spa della partecipazione di Iniziative Ambientali Srl, società al 40% della stessa Sabar, al 40% di Iren Ambiente e il 20% di Unieco in liquidazione amministrativa, che opera nel settore dello smaltimento rifiuti non più riutizzabili. Una società che, come "ristoro ambientale", prevede la realizzazione della tangenziale di Novellara, progettata da decenni ma non ancora completata.

Ora c’è la proposta – sostenuta dal sindaco novellarese Elena Carletti – che Sabar possa acquisire il 100% di Iniziative Ambientali Srl "per garantire, anche attraverso iniziative finanziarie, il completamento della tangenziale". Ok anche da altri sindaci, "pur che l’operazione risulti vantaggiosa per Sabar, sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria".

Una proposta che Mauro Melli, ex consigliere comunale a Novellara, vorrebbe chiarire: "Da quanto si scopre navigando in rete pare che il bilancio 2021 di Iniziative Ambientali sia andato in negativo di oltre un milione di euro. Si potrebbe supporre un interesse degli amministratori novellaresi di scaricare questa perdita sul bilancio Sabar, di fronte a conti non proprio ottimali della società creata apposta venti anni fa per importare rifiuti ed incamerare denaro destinato alla tangenziale. Sorge poi un ulteriore quesito: come verrà finanziato l’ultimo stralcio mancante se le risorse si fossero esaurite?".

Stasera alle 20,30 in teatro a Novellara è convocata una consultazione pubblica proprio sulla tangenziale di Novellara, con amministratori pubblici, tecnici e progettisti. L’accordo sarà poi depositato al Bollettino ufficiale della Regione con sessanta giorni di tempo per presentare delle eventuali osservazioni, facendo procedere il lungo iter burocratico previsto dalla normativa.