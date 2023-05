Sabar lancia un progetto pilota per una ’comunità energetica’

Si sta lavorando a Luzzara per avviare un progetto di "comunità energetica", attraverso un sistema diffuso in Nord Europa e che ora punta a espandersi pure nel nostro Paese. Il progetto è stato illustrato in municipio a Luzzara nel corso di un incontro che ha visto come protagonisti diversi imprenditori locali, accolti in sala consiliare dal sindaco Elisabetta Sottili, dall’assessore regionale Vincenzo Colla, oltre che dal direttore generale di Sabar, Marco Boselli, il quale ha spiegato le potenzialità del nuovo sistema, favorito da incentivi economici.

Proprio Sabar ha presentato un progetto pilota che è in attesa di un finanziamento regionale per fondare una società che possa occuparsi della gestione dell’iniziativa, utilizzando come fonte di energia l’impianto fotovoltaico già attivo nell’area della discarica di San Giovanni di Novellara, più un altro simile impianto che è in fase di realizzazione.

L’energia prodotta dai pannelli degli associati, creando una rete locale, prevede incentivi economico nel caso di immediato consumo da parte degli stessi soggetti aderenti alla società.