Sabar respinge le critiche: "Da noi i costi più bassi della regione"

La società Sabar, di proprietà dei Comuni della Bassa Reggiana e sede a Novellara, respinge le critiche dei consiglieri di Novellara Democratica Civica sulla qualità del servizio di gestione rifiuti sul territorio, arrivate dopo un aumento Tari. "Le affermazioni su un presunto aumento del 25% sono infondate e derivano da un’errata interpretazione dei conteggi del conguaglio. L’incremento riscontrato da alcuni utenti è dovuto all’adeguamento Istat sui costi del biennio 2022-2023. L’eccellenza del servizio – dicono da Sabar – è confermata dall’indagine Atersir che ha coinvolto 660 privati e 150 aziende del territorio. I dati parlano di un livello di soddisfazione superiore a 77 su 100. Un altro aspetto riguarda il costo del servizio, che si distingue come il più basso nella Regione Emilia-Romagna. Sabar garantisce la raccolta a soli 87 euro per abitante, contro una media regionale di 123 euro. Questo straordinario risultato è stato possibile grazie a un sistema di gestione efficiente, che ha permesso nel tempo di contenere i costi senza rinunciare alla qualità del servizio. Il modello ibrido di raccolta è un altro punto di forza: la combinazione del Porta a Porta per l’organico e il secco indifferenziato con la raccolta a cassonetto per carta, vetro e plastica ha garantito un servizio ottimizzato, riducendo gli sprechi e massimizzando la qualità della raccolta differenziata". a.le.