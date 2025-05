Sabar segna un +20% di rifiuti trattati nel 2024. Ecco il nuovo Cda

Rinnovato il consiglio di amministrazione della società intercomunale Sabar, con sede in via Levata a San Giovanni di Novellara, che si occupa di gestione rifiuti e di altri servizi negli otto Comuni della Bassa. Il nuovo presidente è Camilla Verona, ex sindaco di Guastalla, affiancata dai consiglieri Annalisa Corghi e Francesco Notari.

Tra i risultati più significativi del 2024 di Sabar spicca l’aumento dei rifiuti trattati (oltre 224 mila tonnellate) con un incremento del 20% rispetto al 2023. Cresciuto il trattamento del verde urbano e degli imballaggi in legno, grazie anche all’aggiudicazione di nuove gare e all’ampliamento delle attività. Conferma della centralità dell’impianto nella filiera del recupero e del riciclo.