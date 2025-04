Sabato allo Spazio C21 il finissage della mostra ’Furyo, failed utopia’

Allo Spazio C21 di via Emilia San Pietro, sabato dalle 17, è in programma il finissage della mostra ‘Furyo, failed utopia: requiem for a youthful opposition’, di Stefano Serretta, a cura di Andrea Tinterri.

Nell’occasione lo spazio espositivo propone un momento di scambio, un confronto riguardo alle tematiche trattate nell’esposizione e alla narrazione scavata nel marmo da parte di Serretta, suggerita nella pubblicazione legata alla mostra che ha appassionato tanti. Tinterri e Domenico Russo presenteranno l’ultimo numero di La Foresta, rivista d’arte contemporanea che SpazioC21 supporta da tempo. Saranno presenti alcuni degli artisti citati nella pubblicazione.

Le pareti della galleria rimangono prive di qualsiasi riferimento iconografico, l’intera installazione si deposita a terra, il pavimento assume la forma di un diario che il pubblico può attraversare. Scrive il curatore Tinterri: "Il posizionamento orizzontale è la diretta conseguenza del fallimento, di cui Furyo si fa portavoce, nulla è più ancorato a parete, ogni ricordo precipita graffiando e scavando il marmo. Frammenti di un’archeologia da preservare a tutti i costi, in attesa di una ricomposizione. Perché l’utopia contiene anche il suo tracollo e la cura delle macerie superstiti è un atto di compassione e comprensione, ma soprattutto di rinnovato attivismo".

l.m.f.