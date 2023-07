Sabato c’è la "cena in bianco" Ultime ore per prenotarsi

Si può ancora prenotare un posto a tavola per “Sapori di stelle”, la cena in bianco organizzata dal Comune di Reggio Emilia per festeggiare insieme l’estate. L’appuntamento è per sabato in piazza Martiri del 7 luglio, davanti al teatro municipale Romolo Valli. La formula scelta è quella della cena conviviale e popolare, con tutti i partecipanti vestiti di bianco.

Gli ospiti troveranno i tavoli già posizionati e saranno chiamati ad allestirli portandosi da casa oltre al cibo (chi vuole può rivolgersi a uno dei ristoranti convenzionati) tutto l’occorrente: dalla tovaglia bianca alle stoviglie, ma anche decorazioni e quanto si possa immaginare per creare il “tavolo più elegante” e quello “più creativo”. Saranno infatti premiati, da un giuria, eleganza e creatività dello stare a tavola. La serata sarà accompagnata dall’esibizione della Mabò Band: una delle band itineranti più conosciute in Europa. Per partecipare alla cena ci si deve prenotare entro le 15 di domani al portale eventi del Comune di Reggio Emilia o su Eventbrite.