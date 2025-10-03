Sabato di inaugurazioni: poli educativi, mense mostre e non solo

Giornata di inaugurazioni, quella di domani, nella Bassa Reggiana. A Novellara apre la nuova mensa scolastica: l’evento dalle 10,30 in via Indipendenza con taglio del nastro, benedizione religiosa e un rinfresco per tutti i partecipanti. Alle 11 a Brescello viene invece inaugurato il nuovo polo d’infanzia 0-6 anni intitolato a Carmen Zanti e situato in via Aldo Moro, mentre domani alle 16,30 al teatro Cervi viene proposto lo spettacolo per bambini "L’isola felice" di Esther Grigoli. Alle 11,30 a Bagnolo si inaugura la panchina rosa al parco del Quartiere Soave, come simbolo della prevenzione delle malattie oncologiche che colpiscono in particolare le donne. Alla cerimonia partecipano Comune, Croce Rossa locale, Lilt e comitato Quartiere Soave. L’inaugurazione è preceduta alle 9,30 da una camminata della salute con partenza da piazza Garibaldi. Sempre domani, alle 11, in via De Gasperi a Luzzara si inaugura il nuovo polo educativo "Nicholas Green" (foto) nell’area dell’istituto comprensivo. La struttura è nell’ex Casa delle associazione, risultato di un profondo intervento di riqualificazione costato circa un milione di euro. La nuova struttura è destinata interamente al servizio della scuola, utilizzata per il servizio mensa, per il doposcuola e per diverse attività ricreative, sociali ed educative promosse dall’istituto comprensivo. Da segnalare, inoltre, l’inaugurazione in programma domenica alle 16 della mostra "Castelnovo Sotto e lo Sport", nella sala civica del campo sportivo di Meletole. Si tratta di una raccolta di oltre 180 immagini che documentano l’evoluzione dello sport dal 1980 ai giorni nostri.