Sabato di musica tra jazz e sigle di cartoni animati

Musica di qualità al teatro di Casalgrande, stasera alle 21,15, con il concerto del pianista Uri Caine, nell’ambito della rassegna Crossroad. Il live "American Tunes" vede protagonista il musicista di Philadelfia, uno dei jazzisti più enciclopedici in circolazione: la vastità dei suoi interessi si riflette nelle numerose traiettorie verso cui ha indirizzato la propria scrittura musicale, le formazioni da lui stesso guidate, le collaborazioni con altri musicisti. Pianista sopraffino quando si tratta di suonare jazz senza fronzoli, Uri Caine (nella foto) ha però raggiunto la più ampia popolarità soprattutto per la sua fervida immaginazione come compositore e creatore di gruppi e progetti musicali. In essi Caine riversa la sua poliedrica ispirazione, la versatilità di un musicista aperto a tutti gli stimoli, pronto a cimentarsi con i ritmi più moderni come con la tradizione ebraica, oppure a rimettere mano alla storia della musica europea, riscrivendone e rivoluzionandone le pagine più rappresentative. Dagli anni Novanta in poi Caine è tra i musicisti che hanno maggiormente ridefinito il vocabolario jazzistico, portandolo a confronto con il polistilismo tipico delle avventure estetiche postmoderne.

Spazio alla musica pure al Fuori Orario a Taneto di Gattatico, dove stasera dalle 22 è in programma il Masquerade Carnival Party promosso con il Temporock, con ospite Giorgio Vanni, inconfondibile voce delle migliori sigle di cartoni animati come Dragon Ball, Pokemon, Naruto e One Piece.

a.le.