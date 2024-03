Sabato e domenica il centro è in festa per la fiera di San Giuseppe

Torna la fiera di San Giuseppe in centro a Correggio. Il prossimo fine settimana ci sarà spazio, sabato e domenica, per diversi spazi espositivi e commerciali, oltre che per l’edizione numero 32 di Correggio in Fiore, solo la domenica, in collaborazione con la Pro loco. In centro il mercatino della lavanda, i prodotti tipici dalle regioni italiane in piazza Garibaldi e il concorso "Clicca sul cuore", gioco a premi che partirà ad aprile in collaborazione con i commercianti del centro storico. Si tratta della prima fiera dell’anno a Correggio, come sempre all’insegna dei colori. A inaugurare la fiera, sabato alle 16, ci sarà la musica della banda di Correggio.

"Si tratta della nostra manifestazione più caratteristica – ha dichiarato l’assessore al commercio Francesca Salsi – in grado di coinvolgere la nostra cittadina, sia per il volontariato sia per le attività commerciali. Un momento di festa ma anche di comunità, che consegna ai visitatori il nostro splendido centro storico con le nostre tradizioni".

Gli eventi iniziano già venerdì alle 18 in municipio con la donazione di cimeli di Emidio Salati, in collaborazione con Società di Studi Storici. Sabato le "pulizie di primavera", mercatini, gastronomia, tradizioni, esposizioni varie, la donazione di un mezzo attrezzato degli Amici del Cuore a favore dell’Auser locale, spettacoli, stand del volontariato, luna park e altro ancora.