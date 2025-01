Sabato il ’Firmaday’ per Canali: "Strada più sicura e no antenna"

Sabato (11 gennaio) sarà un giorno molto caldo per Canali.

"I cittadini della frazione cittadina sono, infatti, invitati al Firmaday, una raccolta firme, presso il Conad City di Via Tolstoi, a Canali, per due questioni ritenute centrali per il benessere del quartiere: cercare di rendere via Ruggero da Vezzano una strada più sicura per pedoni, ciclisti e automobilisti e una mobilitazione contro la collocazione, senza discussione con i cittadini, dell’installazione di un’antenna 5G in via Ravà a ridosso delle case", dicono i promotori dell’iniziativa.

L’evento si svolgerà in due fasce orarie, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, offrendo ai residenti l’opportunità di firmare due documenti, vidimati dai consiglieri comunali Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli di Coalizione Civica, che verranno portati in Consiglio Comunale per rappresentare le esigenze e le preoccupazioni della comunità.

"Vogliamo – dicono i promotori dell’iniziativa – che i problemi della frazione di Canali siano affrontati in consiglio comunale, ci siamo trovati di fronte a un muro di gomma e nessuna soluzione dalla politica. Chi vive nelle periferie ha diritto all’ascolto da parte delle istituzioni e di strade sicure. Vogliamo la messa in sicurezza di Via Ruggero da Vezzano e trovare insieme una nuova collocazione per l’antenna di Via Ravà".

Per informazioni o per dare una mano nella raccolta firme si possono contattare Sebastiano (338-4756642) o Barbara (342-1507763) per la sicurezza stradale e Paolo (349-2229511) per l’antenna di via Ravà.

