Sabato in piazza parleranno gli esuli di Istria e Dalmazia

Sabato alle 11 si svolgerà in Piazza Prampolini l’annuale manifestazione dedicata alla Giornata del Ricordo, la ricorrenza - riconosciuta con legge - dedicata agli Italiani d’Istria e Dalmazia, Fiume e Terre Giulie, perseguitati, trucidati nelle foibe e costretti all’esodo dalle formazioni partigiane comuniste jugoslave di Tito. Quest’anno a ricordare questa pagina della storia d’Italia sono stati chiamati alcuni esponenti della comunità italiana che subì le violenze e venne costretta all’esodo: Federica Haglich, esule da Lussino in Dalmazia; Carlo Cesare Montani, esule da Fiume; Mauro Zmarich, esule da Laurana d’Istria; Adriana De Filippi, esule da Trieste; Maddalena Bassoli, esule da Zara; Laura Brussi, esule da Pola. A Reggio ha vissuto il maestro Graziano Udovisi, uno dei pochi Italiani sopravvissuti ad un infoibamento, autore del libro “Foibe, l’ultimo testimone”. La Città del Tricolore attende poi l’intitolazione di una via – votata dal dal Consiglio comunale - a Norma Cossetto, studentessa martire istriana, alla quale è stata riconosciuta la Medaglia d’oro al merito civile La manifestazione di sabato è promossa dal Coordinamento della Giornata del Ricordo a Reggio e ha visto l’adesione del Centro Studi Italia, dell’Associazione Culturale Pietro e Marianna Azzolini e della Federazione Reggiana dell’Associazione Nazionale Volontari di Guerra.