Sabato la tortellata per chi tiene alla pelle di tutti

Sabato sera, alle 20, nella sede dell’associazione Ponte Luna in via della Chiusa, si terrà una cena benefica con raccolta fondi a sostegno della radioterapia oncologica dell’ospedale di Reggio per il trattamento dei tumori della pelle. E’ stata organizzata una ‘tortellata di primavera’ con anche, oltre a sei tipi di tortelli, antipasto, dolce, bevanda e caffè al costo di 25 euro al circolo e 20 euro invece per l’asporto. Per aderire, la prenotazione è obbligatoria ai numeri telefonici 3209624465 oppure 3398902744. Si tratta di un’iniziativa importante all’insegna della solidarietà per un lodevole obiettivo: per ogni pasto saranno infatti donati 5 euro a favore del progetto ‘Amica pelle’. Il menù della serata a Rubiera prevede una degustazione plurima di tortelli verdi, di zucca, di melanzane in salsa di basilico, ai porri, all’anatra, al pesce con pasta alle ortiche. La cena di sabato sera è sostenuta dal Comune di Rubiera, Avis, Aido, Ausl e Coop Alleanza 3.0.

m. b.