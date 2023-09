Sabato l’arrivo di don Lusuardi Il paese si prepara ad accoglierlo

Grande festa sabato a Toano per l’arrivo del nuovo parroco don Giuseppe Lusuardi (foto), tutto il paese sta lavorando per preparare al nuovo parroco, alla presenza del vescovo Giacomo Morandi, una festosa e coinvolgente accoglienza. Don Giuseppe Lusuardi arriverà da Poviglio, dove ha esercitava la carica pastorale di parroco dal 2014, e compirà 65 anni il prossimo 21 ottobre. Accompagnato dalla sorella Giuseppina e da un pullman di fedelissimi parrocchiani, prenderà possesso della parrocchia di Toano sabato 9 settembre, con celebrazione eucaristica alle 17.

Beneficerà della collaborazione del curato, l’80enne Don Gigi Milani, col quale ha già condiviso il servizio pastorale a Scandiano dal 2008 al 2014, come parroco in Santa Teresa. Don Gigi è stato parroco di Scandiano centro per 30 anni, fino al 2014. Don Giuseppe Lusuardi è noto per essere un prete dinamico e amante della musica e del canto, risulta essere anche responsabile dell’Unitalsi a livello regionale. Seguirà una comunità composta oltre che dal comune capoluogo, da diverse frazioni nei dintorni, guidata in precedenza da don Giancarlo Bertolini, ora destinato alla parrocchia di Gualtieri. Saranno presenti sabato le autorità comunali col Sindaco Vincenzo Volpi, un rappresentante del corpo di polizia municipale e dei carabinieri.

s.b.