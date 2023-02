"Sabato nevicava già a Castelnovo Monti Non c’erano le condizioni per volare"

"Vista la situazione meteorologica, non credo fosse il caso di partire quella mattina verso le nostre montagne. Questo perchè fino alle 10 nevicava a Castelnovo Monti, c’erano nubi molto basse, tutto questo rendeva molto pericoloso volare in quelle zone".

Andrea Bertolini, direttore di ReggioEmiliaMeteo, non avrebbe dato l’ok al decollo.

Alla partenza dal Campovolo la situazione meteo sembrava buona: "Perché in pianura il miglioramento del tempo è stato molto precoce, già poco dopo l’alba - prosegue Bertolini -. In Appennino invece era previsto che il meteo non migliorasse. Forse c’è stata una valutazione non corretta della situazione. Sulle nostre montagne c’erano fenomeni Stau, il vento proveniente da nord-est portava a una condensazione e quindi alla formazione di nubi. Partendo dalla pianura si cominciava il viaggio in condizioni discrete, ma verso l’Appennino ci si infilava dentro nubi basse".

Le nuvole a una certa quota diventano nebbia. "Le condizioni meteo non sono cambiate a sorpresa, anzi era tutto previsto da giorni. Le indicazioni erano molto precise, si capiva già al mattino. Le nubi sono rimaste addensate sull’Appennino fino a metà pomeriggio, in condizioni di Stau. Il vento di nordest sbattendo contro l’Appennino risale, si raffredda incontrando aria più fredda e umidità di quest’aria che si condensa e forma nubi e precipitazioni. Con nubi basse che si formano già a 700, 800 metri".

