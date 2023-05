Sabato pomeriggio l’addio a Debbi

Si svolgeranno sabato pomeriggio i funerali di Filippo Debbi, il motociclista di 39 anni morto lunedì al Maggiore di Parma. Il corteo funebre partirà alle 14.30 dalle camere ardenti dell’ospedale di Sassuolo per la chiesa di Roteglia dove alle 15 sarà celebrata la funzione religiosa. Domani, alle 19.30, sarà recitato il rosario nella chiesa di Roteglia.

Debbi era rimasto gravemente ferito domenica mattina nella pista di motocross di Castellarano. Il centauro di Roteglia era caduto dalla sua moto, una Suzuki, durante l’allenamento. Debbi, pilota esperto, lascia la compagna, il figlio, i genitori, il fratello e altri parenti. Padre di un bambino, lavorava in una ceramica.

Sui social è stata lanciata una raccolta fondi in memoria di Filippo. Era stato portato, dopo la caduta dalla moto, in elisoccorso nel nosocomio di Parma e ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni di salute da subito erano state giudicate molto gravi. La polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia ha eseguito gli accertamenti dell’incidente.

m.b.