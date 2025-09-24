Sabato si apre San Michele. Nel segno dei gemellaggi

Vita lunga alla Fiera di San Michele, che quest’anno celebra la 553esima edizione. La principale kermesse della montagna apre i battenti sabato e per tre giorni consecutivi (27, 28, 29 settembre) il capoluogo montano sarà un centro di grande attrazione non solo commerciale. Un appuntamento che si rinnova da secoli, e che è diventato un elemento identitario. Il sindaco Emanuele Ferrari: "Tanti anni fa quando arrivava la fiera le persone si vestivano a festa. La Fiera infatti è prima di tutto fatta da persone in festa. Anche il Comune di Castelnovo si veste con il suo miglior abito per la Fiera di San Michele, che è un appuntamento che ricorda la nostra storia, la storia delle genti di montagna che si ritrovavano a Castelnovo da tante parti, anche arrivando da lontano, da tutta la regione ma anche dalla Liguria e dalla Toscana. Non solo per commerciare, perché c’è sicuramente un’altra storia che è quella dei flussi commerciali tra l’Appennino Reggiano, la pianura padana, la Lunigiana e la Garfagnana, ma anche per un aspetto fondamentale rappresentato dallo stare insieme, dal fare festa appunto. Vogliamo rinnovare questo spirito di incontro e di festeggiamento con i nostri paesi gemellati, Kahla, Illingen e Voreppe, e lo facciamo in nome anche della solidarietà, del legame con le varie associazioni".

Il programma prevede l’apertura ufficiale sabato alle 9 al Centro Fiera in via dei Partigiani con la tradizionale mostra mercato dei bovini e l’esposizione di attrezzature agricole, industriali e prodotti zootecnici, servizio bar del Centro Sociale Insieme. In piazza Gramsci dalle 9 mostra delle attività produttive e degustazione e vendita di prodotti a cura dei Comitati Gemellaggi di Castelnovo Monti, Illingen, Voreppe e Kahla. Nella stessa piazza festa del pane e dei prodotti dell’Appennino Reggiano, iniziativa di beneficenza della Cna. Presente anche lo stand di ArcheoVea Impresa Culturale Parco Archeologico di Campo Pianelli della Pietra con materiali della necropoli. Alle 10 in piazza Gramsci inaugurazione ufficiale della Fiera, con la partecipazione della banda musicale di Felina. Al taglio del nastro anche la vicepresidente della Commissione Industria e commercio del Senato, Silvia Fregolent.

Settimo Baisi