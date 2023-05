Sabato si commemora Pasquale Marconi, un grande vettese

La figura del dottor Pasquale Marconi, fondatore dell’ospedale Sant’Anna di Castelnovo e deputato della Democrazia Cristiana degli anni ‘60, non può essere dimenticata: per sabato prossimo a Vetto, comune dove è nato, è stato organizzato alle 16, nella Sala Polivalente, un convegno per ricordare e trasmettere la testimonianza di Pasquale Marconi, in occasione dei 125 anni dalla nascita.

Il dottor Marconi, medico osteggiato dal fascismo, riuscì con grande caparbietà a farsi concedere, nel gennaio del 1931, i due fabbricati con i relativi presidi chirurgici, arredamenti e materiali di medicazione. I lavori di adattamento durarono qualche mese, poi l’inagurazione. E’ a quello sforzo che dobbiamo il Sant’Anna. Marconi fu anche tanto altro: partigiano cristiano, padre costituente e parlamentare, è stato sindaco di Vetto e importante amministratore della montagna reggiana, il primo a far partire l’acquedotto della Gabellina fino a Castelnovo Monti.

Al convegno, realizzato con il patrocinio del Comune di Vetto e collaborazione delle Associazioni partigiane, interverranno il sindaco di Vetto, Fabio Ruffini, Gianluca Marconi, medico, già Sindaco di Castelnovo Monti e nipote di Pasquale Marconi, il quale parlerà a nome dell’Associazione nazionale partigiani cristiani e delle altre Associazioni partigiane; Teresa Muratori, autrice del libro "Il medico scalzo, Pasquale Marconi nella storia del Novecento italiano; Pierluigi Castagnetti, parlamentare per cinque legislature.

s.b.