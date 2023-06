Sabato torna la ’Notte arcobaleno’

Ritorna la "Notte Arcobaleno", sabato prossimo dalle 19 a Cadelbosco Sotto, con il centro della frazione che sarà pedonalizzato e la viabilità deviata su percorsi alternativi verso Reggio e verso la Bassa. Anche un tratto di ex Statale 63, al centro del paese, sarà pedonalizzato per tutta la durata della manifestazione. In programma lo spazio bimbi, musica, intrattenimento, punti di ristoro, spettacoli di danza. "Sarà un evento per tutti – conferma Angelo Sorrentino, uno dei commercianti che ha organizzato la festa – che viene proposto per la sua quinta edizione, con il patrocinio del Comune, dell’Unione Terra di Mezzo, della Pubblica assistenza e in collaborazione col circolo Chierici Lombardo". Nel ricco programma della festa anche bancarelle, mercatino, stand delle associazioni locali. L’ingresso è libero.