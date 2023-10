Sabato tutti sui pedali per inaugurare un altro tratto di ciclabile

Sarà inaugurato sabato 28 ottobre il secondo e penultimo tratto dei circa tre chilometri e mezzo di pista ciclopedonale destinati a collegare il centro di Novellara, la zona artigianale e le frazioni di San Giovanni e Santa Maria della Fossa. Si sono conclusi i lavori, iniziati a gennaio per un importo di 350 mila euro, dei circa 900 metri che, affiancando la strada provinciale, portano dalla rotatoria con via Cento passi all’inizio di San Giovanni. Nel frattempo è stata pure riqualificata la pista ciclopedonale tra San Giovanni e Santa Maria. Ritrovo per l’inaugurazione alle 10,30 con una pedalata dal cortile della rocca di Novellara, alle 11 saluti delle autortià in piazza Parco Prati della Fiera a Santa Maria, alle 11,15 un rinfresco offerto ai partecipanti in collaborazione con Bar 46.

"Vuole essere un momento di festa – spiegano il sindaco Elena Carletti e l’assessore Alberto Razzini – per salutare l’avvento di questo tratto di pista, che si aggiunge al primo stralcio, inaugurato nel 2020, ovvero 1,2 chilometri dalla Casa protetta in via Costituzione a strada Cartoccio. Ora manca solo il tratto centrale, da strada Cartoccio a via Cento passi, un tragitto che comunque può già oggi essere compiuto, attraverso la zona artigianale, evitando la strada provinciale e, dunque, in sicurezza". Il tratto mancante è candidato a un bando regionale per poter essere finanziato.

a.le.