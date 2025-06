Saccani Vezzani è il nuovo presidente della Croce rossa

Nuovi vertici alla Croce Rossa di Novellara. Gli iscritti hanno votato il nuovo comitato direttivo. Da tempo era ipotizzato il nome del nuovo presidente, alla guida dell’unica lista che si è presentata a questo appuntamento elettorale all’interno dell’associazione. E’ stato nominato Marco Saccani Vezzani (foto), volontario Cri di lunga esperienza. A collaborare con lui ci saranno Giulio Pignagnoli, Aurora Menozzi e Vittorio Gazzini che ora fanno parte del consiglio direttivo. Restano invece a disposizione, come membri del gruppo di lavoro, Claudio Tormen, Elisa Brazzi e Mara Bianchini.

"Sono contento di questo incarico – le parole di Marco Saccani Vezzani subito dopo la sua nomina – dove ricopro il ruolo di presidente, ma se non avessi avuto al mio fianco un gruppo di persone valide non mi sarei mai candidato. La collaborazione e l’aiuto reciproco devono essere al primo posto nella nostra lista di priorità in modo da poter aiutare la cittadinanza quando ne ha bisogno". Nei prossimi giorni il direttivo effettuerà la prima riunione in modo da definire i ruoli di vice presidente e dei consiglieri della Croce Rossa novellarese.