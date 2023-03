S’accende lo scontro in Consiglio comunale

Polemiche a Rubiera dopo il consiglio comunale. Il gruppo Lega Salvini Premier aveva presentato la mozione ‘Contrasto alla direttiva dell’Unione Europea di obbligo di prestazione energetica E entro il 2030 per tutti gli immobili residenziali’ chiedendo l’impegno del Comune. "In sede di capigruppo – spiegano i consiglieri Stefano Prodi, Catia Manzini e Carlo Iotti – era stato proposto dalla maggioranza lo slittamento della mozione per cercare di capire le intenzioni del Governo. Abbiamo deciso la discussione dando luogo ad un alterco con la maggioranza. Sospesa la seduta per 15 minuti per poi raggiungere l’emendamento Pd con mozione totalmente stravolta che incolpa il Governo in quanto avrebbe sospeso il bonus 110% sull’efficientamento energetico". I leghisti hanno votato contro; il nuovo documento invita il Governo a stanziare i fondi necessari per tutte le famiglie affinché anche le case di chi non ha grandi capitali "siano più efficienti, economiche nelle bollette e sicure".

m.b.