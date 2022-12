Saccheggiato un forno in centro a Correggio

I ladri hanno preso di mira anche un forno a Correggio, in via Repubblica, dove ieri notte è stata infranta la vetrata della porta d’ingresso per consentire agli intrusi di accedere all’interno del locale. Solo verso le 5,30, dopo la segnalazione di un passante, ci si è accorti di quanto era accaduto, con l’allarme arrivato alla centrale operativa del 112. I carabinieri di Correggio sono intervenuti sul posto per i primi accertamenti e per raccogliere elementi utili alle indagini. È stato appurato che i ladri, una volta entrati, hanno agito indisturbati riuscendo a portare via alcune decine di euro che erano nel registratore di cassa, oltre a generi alimentari che dovevano servire per l’attività produttiva del forno, che in questi giorni risulta chiuso per le festività di fine anno. Sono in corso ulteriori controlli per verificare l’esatto ammontare del bottino e del danno provocato. Sono in corso le indagini dei carabinieri della locale caserma per poter identificare gli autori del furto con spaccata. È l’ennesimo furto in quella zona messo a segno ai danni di aziende ed esercizi commerciali.