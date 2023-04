Saccheggiava le auto dei turisti nei parcheggi Ricercato da mesi, 26enne arrestato a Guastalla

Condannato in via definitiva per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale, un 26enne domiciliato a Pomponesco di Mantova, Germano Husovic, ricercato da mesi, è stato individuato e arrestato dai carabinieri del Radiomobile di Guastalla nel corso di un controllo in una campina locale. Era stato tra i fermati in seguito ad alcuni furti su autovetture, tra cui quella di turisti inglesi, avvenuto nel parcheggio del centro commerciale Grandemilia, a Modena. In quell’occasione il bottino – le valigie con abiti, macchine fotografiche, computer, effetti personali – era stato recuperato dopo l’arresto dei ladri. Il 26enne era stato condannato dal tribunale modenese a quattro anni e quattro mesi di reclusione.

Condanna confermata nel gennaio 2021 dalla Corte d’appello di Bologna e diventata esecutiva nel giugno dello scorso anno. L’uomo si era però reso irreperibile. Ma venerdì scorsi i carabinieri del Radiomobile di Guastalla, in un controllo in una campina locale, hanno individuato il giovane ricercato, portato in caserma e dichiarato in arresto, per poi essere trasferito in carcere per scontare la pena residua di quattro anni, tre mesi e 20 giorni di reclusione.