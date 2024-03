Sacerdoti missionari in Brasile, i parrocchiani si mobilitano

Arriva dal cuore del Brasile una richiesta di aiuto di due missionari scandianesi. Dall’ottobre del 2019 don Gabriele Burani (ex rettore del Seminario) e don Gabriele Carlotti prestano la loro opera missionaria in Amazzonia. Hanno dimora nel nord-ovest del Brasile, nella intricata Amazzonia. Il vescovo della Diocesi di Tabatinga, don Adolfo Zon Pereira, ha affidato a don Burani e don Carlotti la parrocchia di Sant’Antonio da Lisbona che comprende comprende sia la città, che un territorio molto vasto che si estende fino alla Colombia, seguendo il corso del fiume per oltre 352 chilometri. Superato il periodo pandemico, i due missionari stanno impostando l’iniziativa pastorale. Don Burani segue prevalentemente le attività in città, mentre don Carlotti segue le comunità lungo il fiume: due viaggi al mese che consentono di incontrare le persone. Le esperienze di questi primi anni hanno fatto conoscere ai Gabriele i bisogni e le ricchezze della missione, coinvolgendo gli scandianesi con le loro accorate lettere. Tanto che la Pieve di Scandiano, unità pastorale che coinvolge sette campanili nel comune, Chiesa Grande, Santa Teresa, Chiozza, San Ruffino, Fellegara, Iano e Pratissolo, è pronta a supportare i Gabriele partecipando anche economicamente alla loro missione, nella convinzione che l’arricchimento possa essere reciproco. La proposta della Pieve è di un impegno mensile per un anno, per contribuire al sostegno della pastorale sia in città che nei villaggi lungo il fiume, dove i costi sono anche il combustibile per la barca. Dal punto di vista organizzativo, è previsto un punto di raccolta per parrocchia, per far convergere la donazione mensile negli uffici amministrativi di Chiesa Grande.

Gianni Fiaccadori