Sacmi, busta paga più pesante e telelavoro

E’ stato rinnovato, dopo una lunga trattativa che ha visto anche momenti di tensione tra le parti, il contratto aziendale della Sacmi Forni & Filter. Ai 200 lavoratori della sede di Salvaterra è stata consegnata un’ipotesi di accordo che i lavoratori hanno approvato con il 96% dei voti favorevoli. "Siamo orgogliosi di questo risultato contrattuale vero che riporta alla Sacmi Forni un contratto aziendale dopo anni di accordi ponte e di accordi che prevedano solo premi variabili", dice Lorenzo Rivi della segreteria provinciale Fiom Cgil che insieme ai delegati sindacali Fiom ha gestito la trattativa. Fiom Cgil di Reggio annuncia che il contratto prevede un premio di risultato di 1.950 euro lordi annuali e la garanzia di un anticipo che a regime sarà di 650 euro. Viene reintrodotto un elemento fisso e certo della retribuzione di 650 euro annuali. Il contratto aziendale prevede inoltre l’inserimento della flessibilità in ingresso e uscita anche per i lavoratori operai del reparto filtri e gestione dell’orario estivo in maniera di andare incontro a eventuali esigenze di riduzione della fatica conseguenti delle ondate di calore. L’azienda si impegna a continuare la sperimentazione avviata di utilizzo dello smart working per la maggioranza degli addetti.

Matteo Barca