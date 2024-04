Sacmi Forni & Filter, addio a Elio Filippini

Addio a Elio Filippini, direttore dell’assistenza clienti di Sacmi Forni & Filter di Casalgrande. Aveva 61 anni. Filippini era molto noto nel distretto ceramico per la grande esperienza nel mondo dei forni e degli essiccatoi per ceramica maturata in 30 anni di attività.

Dopo la laurea in ingegneria meccanica all’Università di Bologna nei primi anni Novanta, aveva lavorato un anno alle Acciaierie di Rubiera per poi approdare nel 1994 in Sacmi Forni (oggi Sacmi Forni & Filter S.p.A.), azienda del Gruppo Sacmi di Imola. Appassionato da sempre di meccanica, ha iniziato la sua attività in ufficio tecnico progettando forni ed essiccatoi per piastrelle, contribuendo a rendere Sacmi Forni leader di mercato nel settore.

Nella sua carriera lavorativa ha ricoperto la carica di vice direttore dell’ufficio tecnico, poi di responsabile della ricerca-sviluppo e del laboratorio, fino a diventare nel 2018 direttore dell’assistenza clienti. I colleghi lo ricordano come un "appassionato di meccanica e motori con una dedizione assoluta per il lavoro: un grande uomo, sempre disponibile e un grande lavoratore, competente, stimato e responsabile. Elio Filippini è stato per 30 anni un punto di riferimento per le aziende ceramiche italiane ed estere con le quali aveva creato un rapporto di fiducia". Elio Filippini lascia la moglie Anna, il figlio Mattia, le sorelle Lorenza e Daniela, i nipoti e gli altri parenti. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio (lunedì 22 aprile) alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Faustino.

La salma, dopo la funzione religiosa funebre, sarà accompagnata al tempio crematorio. La famiglia del 61enne chiede non fiori, ma offerte all’Ail (Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma).

m. b.