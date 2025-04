Saer, le esercitazioni al passo del Lagastrello

Nei giorni 5 e 6 aprile, il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna ha organizzato un’importante esercitazione nei pressi del Rifugio Città di Sarzana, situato al Passo del Lagastrello. L’attività ha simulato la ricerca di due persone disperse, padre e figlio, attivando i soccorritori sabato pomeriggio, come avverrebbe in un reale scenario di emergenza. L’esercitazione ha coinvolto le stazioni confinanti (monte Cusna e Orsaro) con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra squadre chiamate a intervenire in aree di confine. Hanno preso parte all’evento una trentina di tecnici tra cui anche Unità Cinofile per la ricerca in superficie, sanitari del Saer. Grazie alla presenza di medici e infermieri, è stato possibile simulare anche le valutazioni sanitarie come avviene in un reale intervento di soccorso.

s.b.