Sag Tubi, nuovo contratto Ferie e permessi più flessibili

Rinnovato il contratto aziendale alla Sag Tubi di Novellara, società che interessa 320 dipendenti, con l’accordo che è stato votato all’unanimità dai lavoratori. Soddisfatto il sindacalista della Cgil, Emiliano Borciani della Fiom, che ha partecipato alla trattativa: "Questo accordo è l’inizio di un percorso di contrattazione collettiva di secondo livello e la base di future positive relazioni sindacali – spiega il rappresentante sindacale – e dimostra che attraverso la contrattazione collettiva si possono affrontare le problematiche dei lavoratori e la loro condizione meglio che attraverso la sola gestione individuale".

Il contratto prevede un aumento di salario strutturale pari a 50 euro al mese per tutti, somministrati compresi, per tredici mensilità, l’aumento del buono mensa da 5,5 euro a 7 euro e la conferma dell’indennità oraria di 25 centesimi l’ora contrattata nell’accordo precedente. In questo modo, a regime, i dipendenti della Sag Tubi avranno un aumento della retribuzione annuale di 650 euro lordi certi e buoni pasto per un valore complessivo di oltre 1.500 euro netti. Il testo finale prevede inoltre l’innalzamento del buono scarpe da 15 euro a 50 euro e un innovativo sistema di gestione delle ferie che garantirà ai lavoratori una gestione flessibile di ferie e permessi. Conoscere con largo anticipo le date delle chiusure dell’attività aziendale e delle ferie individuali permetterà alle famiglie di organizzarsi in modo migliore.

La Sag Tubi è un’azienda storica di Novellara, fondata da Giuseppe Zini nel 1969. Da piccola carpenteria è cresciuta fino ad arrivare agli attuali 320 dipendenti.

Antonio Lecci