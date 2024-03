Sagra del gol in Seconda. Montecavolo, "sei" super

Nel recupero della 20^ giornata di Seconda categoria (girone D) ben 23 reti in cinque gare. Spicca un tennistico 6-4 del Montecavolo sulla Gualtierese. Per i ragazzi della bassa a segno Ruggiero, Domi, Tedeschi e Capi, mentre per i matildici scatenato Benassi con una tripletta, poi doppietta di Pagliani (un rigore) e gol di Carbognani. Gualtierese penultima con 17 punti, Montecavolo a -3 dai playoff con 26 punti. Senza reti Virtus Bagnolo (26)-Novellara (28). Pari, ma con ben sei reti, anche tra Barcaccia e Rapid Viadana (28). Un 3-3 con reti per la Barcaccia di Falbo (16° centro, è capocannoniere), Gualtieri (rigore) e Greco, mentre per il Rapid gol di Cavalletti, Chiodini e Visci. La Barcaccia (una gara in meno) ha 41 punti ed è stata agganciata in vetta dall’Atletico Bibbiano Canossa che ha battuto il Real Casina (30) per 1-0 con un rigore di Lumetti. Infine il 4-2 dello United Abinea (37) sullo Sporting Cavriago (19). Per i gialloneri a segno Daviddi, Margini, Franceschetti e Ferrante su rigore. Inutili per lo Sporting i sigilli di Montermini e Asuenimhen.

Cinque anche le sfide giocate nel girone E di Seconda, valide sempre per il 20° turno. Frena la Boiardo Maer (33) perdendo in casa per 2-0 nello scontro per i playoff col Fox Junior Serramazzoni (doppio Baldoni) che di punti ne ha ora 37. Solo 1-1 nel derby tra Roteglia (30) e Borzanese (28): per i locali gol di Stefani, Valestri per Borzano. Terzo successo di fila per una lanciata Cerredolese, con un bel 3-1 sul campo dello Junior Fiorano (23). La Cerredolese (in gol con Guido Guidetti due volte, e con Rudy Guidetti, per lo Junior Debonis) è seconda con 37 punti, ma ha una gara da recuperare e potrebbe portarsi a -6 dal Corlo capolista. Colpo salvezza del Rubiera Calcio (28) con un rigore di Koszewsky: battuto 1-0 l’Audax Casinalbo (16). Esulta pure il Fellegara (29) che con un 2-1 ha regolato la penultima Fonda Pavullese (13). Gol di Farris (rigore) e Patti, per la Fonda sigillo di Bortolani.

Anche un recupero in Terza (girone B): la Plaza (40) sbanca il campo del Team Corcagnano (27) per 2-1 grazie a Busanelli e a un rigore di Chiari (per i locali Pini).

Giuseppe Marotta