"Sagra di San Genesio a Brescello: nessuna associazione esclusa"

"Nessuna associazione è stata esclusa dalla sagra del paese". E’ la risposta che il sindaco di Brescello, Carlo Fiumicino, fornisce da subito alle questioni poste dal gruppo di opposizione "Brescello che vogliamo", su alcuni aspetti organizzativi e burocratici della sagra di San Genesio, iniziata ieri sera, e della prossima Benedizione del Po di metà settembre.

"La Pro loco – spiega il sindaco – ha manifestato difficoltà nell’accollarsi i compiti per l’allestimento della sagra e dei vari stand, cucina mobile compresa, in piazza Matteotti. Per questo l’incarico di organizzare e di predisporre il piano di sicurezza è stato dato all’associazione Incia Brixellum. Con la Pro loco non risultano disaccordi e nessuna esclusione, tanto che tavoli e sedie che si trovano in piazza li hanno messi a disposizione loro. Ci saranno gli stand dello Street Food invece della tradizionale cucina, ma le bevande saranno servite solo dai locali pubblici del paese. E tutti i vari bar e ristoranti possono allestire le loro distese all’aperto. Crediamo che possa essere una soluzione che, in generale, è diversa dal solito, ma che favorisce anche il commercio locale e gli operatori del paese".