Sagra di San Giacomo tra musica live e teatro dialettale

Al via oggi la sagra di San Giacomo, negli spazi parrocchiali della frazione di Guastalla, con spazi gastronomici dalle 18,30 e in serata il concerto della band ’All you can hear’. Domani sera ancora musica con il live di ’Michele & gli Intenditori’, mentre lunedì sera si ride con una divertente commedia dialettale della compagnia La Palanca Sbusa di Gualtieri, impegnata in ’Amur e bicicleti’, con ingresso libero. I vari eventi sono confermati anche in caso di maltempo, essendo previsti in spazi coperti.