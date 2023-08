Sagra e benedizione "Pro Loco esclusa"

Sono state rispettate tutte le procedure previste per la sagra di San Genesio e la benedizione del Po a Brescello? Lo chiedono i consiglieri di "Brescello che vogliamo", guidata dall’ex sindaco Elena Benassi. Si evidenzia come la sagra sia organizzata da oltre trent’anni dalla Pro loco col patrocinio comunale.

"L’organizzazione risulta affidata quest’anno a Comune e Fondazione Paese di Don Camillo E Peppone, escludendo la Pro loco. Nella determina sulle modifiche della viabilità in piazza Matteotti, però, si legge che l’organizzazione sarebbe dell’associazione Incia Brixellum. E fino al 23 agosto non risultavano delibere comunali sulla concessione del patrocinio. Inoltre, per la benedizione del fiume Po, prevista a settembre, promossa di solito da Pro loco e Unità pastorale, al momento risulterebbe organizzata da Comune e Fondazione. Con presenza di bancarelle di Street Food, che non possono essere considerate un sostegno a commercio e associazioni locali". L’interrogazione chiede chi organizza la sagra, a quanto ammontano i costi delle iniziative e come sia regolamentata l’occupazione degli spazi pubblici per lo street food. E pure le motivazioni per cui "la Pro loco è stata esclusa dalle iniziative, negando alla stessa pure la possibilità di offrire la sua conosciuta ed amata Cucina delle Rezdore".